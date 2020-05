JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Hertha BSC nachlegen

Beim FSV Mainz 05 präsentierte sich RB Leipzig in Torlaune. Am Mittwoch gastiert nun Hertha BSC an der Pleiße. Im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League zählt für die Nagelsmann-Elf auch hier nur ein Sieg. Alle Infos zur Partie gibt's im SPORTBUZZER-Liveticker.