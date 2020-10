JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Hertha Erfolgsserie fortsetzen

Leipzig. Eigentlich steht für RB Leipzig immer ein Festtag auf dem Programm, wenn die Hertha kommt. In der Bundesliga ist der Hauptstadt-Club so etwas wie der Lieblingsgegner des Tabellenführers. Sechs der bisherigen acht Duelle gewann RB, feierte dabei oft Schützenfeste. Hinzu kommt, dass die Hertha nach zuletzt drei Niederlagen in Serie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf wackligen Beinen in der Red-Bull-Arena aufdribbeln dürfte.