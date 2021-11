Unklar ist noch ob RB wieder auf Kapitän Peter Gulacsi zurückgreifen kann. Nach seiner Corona-Infektionen vom Wochenanfang unterzog sich der Torwart am Samstag einem PCR-Test. Er könnte bei negativem Ausgang die Quarantäne verlassen und beim Spiel am Sonntag zumindest auf der Bank Platz nehmen. Josep Martinez dürfte nach seiner sehr guten Leistung in Brügge den Vorzug erhalten.

Liveticker: RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen am Sonntag

Auch Jesse Marsch wird das Spiel erneut nur am Bildschirm verfolgen können. Ein Schnelltest des Trainers fiel positiv aus, der 48-Jährige klagte zudem über Fieber und Gliederschmerzen in den vergangenen Tagen. Für ihn wird wie schon beim 5:0 in der Champions League beim FC Brügge Co-Trainer Achim Beierlorzer die Verantwortung an der Seitenlinie tragen.