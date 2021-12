JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen ManCity das Überwintern in Europa sichern

Leipzig. Die gute Laune bei RB Leipzig ist in der Weihnachtszeit vorerst verschwunden. Nach der Trennung von US-Daueroptimist Jesse Marsch will Interimstrainer Achim Beierlorzer eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams sehen. Er hofft beim Endspiel um das Überwintern in der Europa League an diesem Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gegen den englischen Meister Manchester City auf eine deutliche Reaktion der Mannschaft.

Anzeige