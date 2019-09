JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Schalke nächsten Topspiel-Sieg

Leipzig. Tabellenführer gegen Mannschaft der Stunde: Wenn RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga auf den FC Schalke 04 trifft, heißt es von der ersten Minute an Vollgas. „Schalke hat sich in den athletischen Werten extrem verbessert. Es ist das Team mit den meisten intensiven Läufen und den meisten Sprints“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann vorab.