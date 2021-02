JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Zweitligist Bochum nicht ins Straucheln kommen

Leipzig. RB Leipzig will nach 2019 wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Dazu muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) den Zweitligisten VfL Bochum besiegen. Im vergangenen Jahr war Leipzig im Achtelfinale gescheitert, in der Saison davor war man erst im Endspiel Bayern München mit 0:3 unterlegen.

Anzeige