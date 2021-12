JETZT LIVE: RB Leipzig will in Augsburg den Auswärtsfluch beenden

Augsburg. Coach Domenico Tedesco will mit RB Leipzig die Auswärtsbilanz in der Bundesliga auffrischen. In der Partie des 16. Spieltags beim FC Augsburg an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) peilt der 36-Jährige den ersten Erfolg seit saisonübergreifend zehn sieglosen Spielen in der Fremde an. Nach dem 4:1 über Borussia Mönchengladbach bei Tedescos Premiere auf der Leipziger Trainerbank würde ein weiterer voller Sieg im vorletzten Spiel des Jahres die Sachsen wieder näher an die internationalen Startplätze bringen.

Anzeige