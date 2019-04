IM LIVETICKER: RB Leipzig will in Augsburg Historisches schaffen

Augsburg. Der FC Augsburg soll für RB Leipzig auf dem Weg zum Pokalfinale in Berlin nur eine Übergangsstation werden. Dennoch weiß das Team von Ralf Rangnick um die Schwere der Aufgabe am Dienstagabend (20.45 Uhr). Zwei Unentschieden trotzten die Augsburger den Leipzigern in der Ligasaison bereits ab. Beide Male konnten die RB-Profis kein Mittel gegen das Defensiv-Bollwerk der Augsburger finden.