Bergamo. RB Leipzig kann zum zweiten Mal in der Klubgeschichte das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs erreichen. Nachdem die Sachsen 2020 im Halbfinale der Champions League standen, kann die Mannschaft am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) bei Atalanta Bergamo in der Europa League in die Runde der letzten Vier einziehen. "Wir glauben daran, dass wir häufiger als im Hinspiel die entscheidenden Duelle gewinnen können. Der Einzug ins Halbfinale hätte eine große Bedeutung", sagte Stürmer Yussuf Poulsen vorab.

