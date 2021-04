IM LIVETICKER: RB Leipzig will in Bremen Finaleinzug perfekt machen

Bremen. RB Leipzig will zum zweiten Mal nach 2019 in das Finale des DFB-Pokals einziehen. Das Team des scheidenden Trainers Julian Nagelsmann muss am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD und Sky) bei Werder Bremen antreten. Vor drei Wochen gewann RB in Bremen sein Liga-Spiel überlegen mit 4:1.

