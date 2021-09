Köln. RB Leipzig will nach seinem Fehlstart in die Bundesliga wieder Siege einfahren. Der Vizemeister tritt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln an. „Wir müssen für den Erfolg arbeiten, den Willen und die Disziplin in den richtigen Momenten haben“, sagte Trainer Jesse Marsch.

