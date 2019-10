JETZT LIVE: RB Leipzig will in Leverkusen zurück in die Erfolgsspur

Leipzig. Nach zwei Niederlagen in Serie gibt sich RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann siegessicher. „Wir sitzen nicht in der Kabine und zittern. Wir gehen davon aus, dass wir in Leverkusen gewinnen und einen guten Abschluss der englischen Woche haben werden“, so der RB-Coach. Leipzig tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen an.