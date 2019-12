JETZT LIVE: RB Leipzig will sich in Lyon den Gruppensieg holen

Lyon. Ein Punkt genügt zum Gruppensieg, doch Fußball-Bundesligist RB Leipzig will den Sieg. „Das steckt einfach in uns“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem letzten Gruppenspiel der Champions League bei Olympique Lyon am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky). Dabei hat der 32-Jährige auch das 0:2 aus dem Hinspiel auf dem Schirm, als Leipzig besser war, aber am Ende mit leeren Händen dastand.

Große personelle Umstellungen sind nicht zu erwarten. In der Königsklasse hat sich der Coach bisher mit Experimenten in der Startelf zurückgehalten. „Das war einer der Lerneffekte, dass man in der Champions League auf ein stabiles Gerüst setzen muss“, so der 32-Jährige. In Lyon will er die Mannschaft zumindest auf zwei, drei Positionen verändern, zumal RB bereits für die K.o.-Phase qualifiziert ist und in der Bundesliga vor Weihnachten noch eine englische Woche ansteht.