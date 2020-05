IM LIVETICKER: RB Leipzig will in Mainz dreifach für die Champions League punkten

Leipzig. Nach drei Unentschieden in Serie geht RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann gegen den FSV Mainz 05 von einem Sieg aus aus. „Wenn wir uns so viele Chancen wie beim 1:1 gegen Freiburg erarbeiten, dann gewinnen wir die Partie“, so der Trainer. Seine Spieler seien sich darüber im Klaren, dass Mainz etwas gutmachen will. Der FSV musste beim Hinspiel in der Messestadt mit einem 0:8 im Gepäck die Heimreise antreten.