JETZT LIVE: RB Leipzig will in Paris die Weichen Richtung Achtelfinale stellen

Paris. RB Leipzig kann mit einem Sieg bei Paris Saint-Germain einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen. Der Fußball-Bundesligist tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) beim Vorjahresfinalisten an und hofft auf einen ähnlich gelungenen Abend wie beim 2:1-Erfolg im Hinspiel vor drei Wochen.

Anzeige