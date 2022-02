IM LIVETICKER: RB Leipzig will in Spiel eins gegen Real Sociedad vorlegen

Die Gäste reisten am Mittwoch nach ihrem Abschlusstraining in der Heimat neben RB-Leihgabe Alexander Sörloth auch mit Alexander Isak an. 22 Jahre jung, einst mal bei Borussia Dortmund im Einsatz, vor allem aber ein hoch talentierter und schneller Angreifer. Das Gute: Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg kennt ihn bestens, legt ihm in der schwedischen Nationalmannschaft sonst die Bälle auf.