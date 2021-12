JETZT LIVE: RB Leipzig will mit Sieg gegen Bielefeld das Jahr versöhnlich beenden

Leipzig. Trainer Domenico Tedesco des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig spricht vor dem Jahresabschluss-Duell gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Hochachtung vom Gegner. Man brauche sich nur Statistiken anschauen. Die Arminia stehe zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, „aber in Sachen Laufleistung sind sie Erster, bei intensiven Läufen sind sie auch ganz vorn dabei. Und sie lassen sich nicht abschießen. Fast alle Spiele haben sie nur knapp verloren. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Sie sind extrem unangenehm zu spielen“, sagte Tedesco am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz.

