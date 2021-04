IM LIVETICKER: RB Leipzig will mit Sieg gegen Stuttgart Champions League sichern

Leipzig. Der erste Meistertitel futsch, die Siegesserie auswärts dahin und dann auch noch eine Heimschwäche: RB Leipzig riskiert die anvisierte Rekordsaison noch zu verspielen. Julian Nagelsmann will daher an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart die Jagd auf den „Hasi-Rekord“ von Trainer Ralph Hasenhüttl, der 2016/2017 bei der Premieren-Saison in der Fußball-Bundesliga auf Anhieb mit 67 Punkten Vizemeister wurde, neu eröffnen. Dafür fehlen nur noch sechs Zähler bis zum Gleichstand. Klingt machbar, doch nach der 0:1-Niederlage im Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München sprangen aus den drei nachfolgenden Spielen nur vier Zähler heraus. Zudem ist RB seit drei Heimspielen sieglos. Anzeige

„Tabellarisch und was die Drucksituation angeht, ist es ein unglaublich wichtiges Spiel“, sagte Nagelsmann. Mit dem Auswärtsspiel am 8. Mai in Dortmund und dem Duell eine Woche später daheim gegen den VfL Wolfsburg hat RB im Endspurt noch zwei Kracher vor der Brust, muss dann im Bundesliga-Finale am 22. Mai auch noch zu den Eisernen von Union Berlin. Obwohl Nagelsmann betont, dass es „kein Motivations- oder Mentalitätsproblem“ gibt, braucht es vor allem Typen auf dem Platz. Da kommt Antreiber Konrad Laimer gerade recht.