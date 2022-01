JETZT LIVE: RB Leipzig will Pokal-Hürde Hansa Rostock nehmen

Leipzig. RB Leipzig kann am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) erneut in das Viertelfinale des DFB-Pokal s einziehen. Der Fußball-Bundesligist empfängt den eine Klasse tiefer spielenden FC Hansa Rostock . Trotz des Klassenunterschiedes wird das Spiel für Trainer Domenico Tedesco kein Selbstläufer. „Hansa macht viele Sachen richtig gut“, sagte der 36-Jährige. „Sie sind nicht zu unterschätzen.“

Hansa stand letztmals in der Saison 2004/05 im Pokal-Viertelfinale und unterlag dort am 3. März 2005 bei Arminia Bielefeld mit 0:1. „Die Favoritenrolle ist geklärt, sie liegt klar bei Leipzig. Wir fahren als Außenseiter dorthin - aber in der Rolle fühlen wir uns wohl. Wir wollen uns nicht verstecken“, sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel in seiner Heimatstadt.