JETZT LIVE: RB Leipzig will sich auf Schalke keine Blöße geben

„Wir wollen schon, dass Schalke auch nach diesem Spieltag keinen Punktezuwachs hat“, sagte der Coach vorab und warnte: „Sie sind von den Spielern her deutlich besser, als sie in der Tabelle dastehen. Und das macht sie immer gefährlich.“ In neun Spielen gegen die Gelsenkirchener siegte RB fünf Mal.