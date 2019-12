JETZT LIVE: RB Leipzig will sich gegen Augsburg zum Herbstmeister krönen

Leipzig. Allein siebenmal in den vergangenen zehn Jahren stand der Herbstmeister am Ende der Saison auch an der Spitze. Für RB-Trainer Julian Nagelsmann wäre der inoffizielle Titel trotzdem nur ein Nebengeräusch. „Über die Mannschaft sagt das nicht viel aus. Und eine halbe Schale wird uns die DFL sehr wahrscheinlich nicht überreichen“, sagte Nagelsmann, der dann doch einen kleinen mentalen Vorteil ausmachte: „Psychologisch ist es schön, wenn man auf die Tabelle schaut und das eigene Logo oben ist. Es ist der Anreiz, dass man die Dinge selbst in der Hand hat.“