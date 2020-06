JETZT LIVE: RB Leipzig will sich mit Sieg in Augsburg verabschieden

Leipzig. Julian Nagelsmann will sein erstes Jahr als Trainer von RB Leipzig mit einem Erfolgserlebnis abschließen und mit seinem Vorgänger Ralf Rangnick gleichziehen. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg soll der dritte Platz der Fußball-Bundesliga erreicht werden. Den hatte RB-Architekt Rangnick in der vergangenen Saison ebenso erreicht wie die Marke von 66 Punkten, die auch für Nagelsmann noch drin ist.