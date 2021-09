JETZT LIVE: RB Leipzig will sich von Brügge nicht überraschen lassen

Gegen den belgischen Meister FC Brügge muss RB Leipzig erstmals in dieser Champions-League-Saison zu Hause ran. Die Gäste überraschten zuletzt gegen Paris, werden kein so dankbarer Gegner sein wie zuletzt Hertha BSC in der Bundesliga. Die Sachen brauchen dennoch drei Punkte. Alle Infos zur Partie gibt es im SPORTBUZZER-Liveticker.