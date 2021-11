JETZT LIVE: RB Leipzig will Siegesserie bei der TSG Hoffenheim fortsetzen

Sinsheim. RB Leipzig will seine Serie in der Fußball-Bundesliga auch bei der TSG 1899 Hoffenheim fortsetzen. Der Vizemeister ist seit sieben Spielen ohne Niederlage, besiegte zuletzt Borussia Dortmund vor der Länderspielpause. Von fünf Spielen in Hoffenheim hat Leipzig erst eins verloren, feierte im Kraichgau zuletzt drei Siege.