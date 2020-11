JETZT LIVE: RB Leipzig will Sieglosserie bei der Frankfurter Eintracht stoppen

Angstgegner zum Auftakt des Mammutprogramms: Mit immer größer werdenden Personalsorgen geht RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt in das erste von satten zehn Spielen bis zum Weihnachtsfest. Bei den Hessen hat RB noch nie gewonnen und Trainer Julian Nagelsmann muss am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor allem in der Abwehr wegen nicht enden wollender Verletzungsprobleme improvisieren.

