JETZT LIVE: RB Leipzig zu Gast bei Tottenham Hotspur

London. RB Leipzig spielt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum ersten Mal in einem Achtelfinale der Champions League. Im Hinspiel tritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei Tottenham Hotspur an. Der englische Vorjahresfinalist muss ohne den verletzten Stürmerstar Harry Kane auskommen. Bei Leipzig fehlt Innenverteidiger Dayot Upamecano wegen einer Gelbsperre. „In dem neuen Stadion wird es ein richtig geiles Spiel. Wir sind selbstbewusst genug, um unsere Stärken auf den Platz zu bringen“, sagte Nationalspieler Timo Werner. „Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns auf das Spiel.“