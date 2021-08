Leipzig. Trotz der Corona-Fälle beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 will sich RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch nicht von den Ausfällen beim Auftaktgegner aus der Ruhe bringen lassen. "Die Informationen sind nicht so klar. Wir kennen nur einen Spieler, der nicht spielt. Wir planen so, als ob die meisten Spieler bei Mainz verfügbar wären", sagte der 47-Jährige am Freitag.

