JETZT LIVE: Siegen oder Bayern ziehen lassen - RB Leipzig gegen Union Berlin unter Druck

Um an Tabellenführer Bayern München dranzubleiben, braucht RB Leipzig im Duell mit dem 1. FC Union Berlin einen Sieg. Doch die Köpenicker sind in diese Saison selbst ein Spitzenteam, kommen nicht als Punktelieferant in die Messestadt. Alle Infos zum Duell am Mittwochabend gibt es im SPORTBUZZER-Liveticker.