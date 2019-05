Im Liveticker: HSC Hannover geht in Führung! Die Regionalliga ist zum Greifen nah

Der HSC Hannover hat es in der eigenen Hand. Gelingt der Durchmarsch in die Regionalliga? Erst im vergangenen Jahr stieg die Mannschaft von Trainer Martin Polomka in die Oberliga auf und kann heute das Ticket für die Regionalliga lösen. Mit einem Sieg beim FC Hagen/Uthlede wäre der Aufstieg perfekt. Ein Remis oder eine Niederlage würden wohl nicht reichen, weil Konkurrent FC Eintracht Northeim den Tabellenletzten BV Cloppenburg empfängt und höchstwahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen wird. Dann stünde der HSC auf Platz zwei und müsste in die Relegation. Wie sich der HSC gegen den FC schlägt, das seht Ihr in unserem Liveticker.