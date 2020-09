Im Livestream: Hannover 96 gastiert zum letzten Härtestest bei Werder Bremen

Der Saisonstart rückt immer näher. Am Samstag (13 Uhr) trifft Hannover 96 in einem letzten Härtetest auf Bundesligist Werder Bremen. Auf einen voll besetzten Kader kann Trainer Kenan Kocak dabei allerdings nicht zurückgreifen. Die Roten leiden trotz der zwei jüngsten Transfers nach den vielen Abgängen und Verletzungen unter akutem Spielermangel. „Es sieht allgemein dünn aus“, sagte Kocak am Freitag, „aber so ist die Situation nun mal. Ich als Trainer kann nur darauf hinweisen.“