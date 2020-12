"Im Moment keine Veranlassung": Löw erteilt möglicher Rückkehr von Müller & Co. vorerst Absage

Für die Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng ist vorerst keine Comeback in Sicht . Auf seiner Pressekonferenz zum Zustand des DFB-Teams hat Bundestrainer Joachim Löw einer Rückkehr der drei Ex-Nationalspieler für 2021 allerdings auch keine klare Absage erteilt. "Im Moment sehe ich keine Veranlassung, auch wenn wir mal ein Spiel verloren haben" , begründete der 60-Jährige seine Haltung, bis auf weiteres auf das erfahrene Trio zu verzichten, das er im März 2019 ausgebootet hatte.

Löw wies erneut darauf hin, dass man sich nach dem verkorksten Jahr 2018 zu einem Umbruch mit neuen Gesichtern bekannt habe. "Es war unsere Vorgabe, diesen jungen Spielern Raum zu geben", sagte er weiter und zog Parallelen zur Zeit vor der WM 2010. In Südafrika hatte sich eine neue Spielergeneration in die Herzen der deutschen Fans gespielt und das erfahrene Personal nach und nach verdrängt. Trotz des 0:6-Debakels in Spanien hätten sich die jungen Spieler zuletzt "gut entfaltet", meinte der Bundestrainer.