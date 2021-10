Im November gehts los: Dresdner SC zurück in der Champions League

Dresden. Nach fünf Jahren sind die DSC-Volleyballerinnen zurück in der Champions League. Als einziges Team bei den Frauen startet der Deutsche Meister in der europäischen Königsklasse und trifft in Pool A auf den russischen Meister Lokomotiv Kaliningrad, den polnischen Vizemeister Developres SkyRes Rzeszow und einen Qualifikanten, der derzeit noch ermittelt wird.

„Das sind zwei harte Gegner, aber keine Übermannschaften wie Vakifbank Istanbul oder der italienische Titelverteidiger Conegliano“, meint Alexander Waibl und fügt an: „Da geht man natürlich in jedes Spiel als Außenseiter, hat aber dennoch das Gefühl, wenn man an einem Tag alles zusammenbringt, gibt es schon Möglichkeiten, den einen oder anderen Sieg einzufahren.“ Für das Viertelfinale qualifizieren sich alle fünf Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. In der Vergangenheit konnten die Dresdnerinnen auch in der Königsklasse manche Überraschung schaffen und Top-Teams bezwingen. In dieser Saison geht es Ende November los. Das erste Spiel bestreitet der DSC auswärts zwischen dem 23. und 25. November, das erste Heimspiel steigt am 8. Dezember.