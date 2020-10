Im Sahnpark: Dresdner Eislöwen verlieren bei Eispiraten Crimmitschau

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind mit einer knappen Derby-Niederlage in den Nord-Ost-Pokal gestartet. Sie verloren vor 990 Zuschauern bei den Eispiraten Crimmitschau mit 5:6 (2:1, 1:1, 2:3, 0:1) nach Penaltyschießen. Eislöwen-Coach Rico Rossi erklärte anschließend: „Es war ein attraktives Spiel beider Mannschaften mit zu vielen Fehlern in der Defensive. Meine Mannschaft hat besonders in den Über- und Unterzahl-Situationen sehr überzeugt. Am Ende war es ein gutes Vorbereitungsspiel, auf dem wir aufbauen können.“