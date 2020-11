Im Schatten von Max Kruse: Ex-96-Stürmer Cedric Teuchert schießt zweites Jokertor für Union

Während in Hannover nach den beiden Spielen in Fürth und gegen Aue Sturmflaute herrscht, weht bei einem Ex-96-Angreifer ein ganz anderer Wind. Cedric Teuchert (23) ist mit Union Berlin derzeit auf einem Höhenflug. Nach dem deutlichen 5:0-Sieg am Samstag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld kletterten Teuchert und Union nach sieben Spielen auf den vierten Platz der Bundesliga. Leverkusen oder Gladbach können die Berliner allerdings noch am Sonntag überholen. Trotzdem ein furioser Start, mit dem die wenigsten Experten gerechnet haben.

Anzeige

In der Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat Teuchert in der ersten Saisonphase einen schweren Stand. Im Schatten von seinem Sturmkollegen Max Kruse (32) bekommt der 23-Jährige bislang nicht viele Einsatzzeiten. Doch die braucht er gar nicht, um zu treffen. Gegen Bielefeld schoss Teuchert den 5:0-Endstand (89.), nachdem er erst in der 82. Minute für Kruse in die Partie kam. Auch beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim am Spieltag zuvor gelang Teuchert nach seiner Einwechslung in der 83. Minute noch ein Treffer.