Im Sommer ist Schluss! Trainer Molkentin verlässt Kreisligist TSV Heiligendorf

"Vom Gefühl her ist es Zeit, dass etwas anderes kommt - für mich und für die Jungs", erklärt Molkentin den Schritt. "Das ist aber keine Entscheidung, die man über Nacht fällt. Es waren coole, schöne Jahre, der Pokalsieg war die Krönung." Die aktuelle Saison läuft mäßig, Heiligendorf ist Achter - "daran liegt es aber nicht. Nach oben und nach unten wird nichts mehr gehen, wir wollen das Ding gut zu Ende bringen", betont Molkentin. "Und dann kann ich die Truppe guten Gewissens abgeben."

Was der Coach nach dem Abschied macht, ist offen. "Mal schauen, in welche Richtung es geht", so Molkentin, der sich einen neuen Trainerjob vorstellen kann - "wenn mich etwas reizt. Ich werde nicht das erstbeste Angebot annehmen, weil ich irgendwo unterkommen will. Ich bin ganz entspannt, vielleicht spiele ich in Heiligendorf selbst noch ein bisschen im Altsenioren-Team."