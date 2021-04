Im Video: BVB und Bayern vor CL-Aus – und Ärger in München: "Flick ist in der besten Position"

Trotz guter Leistungen droht sowohl Borussia Dortmund als auch dem FC Bayern München in der Champions League das Aus im Viertelfinale. Die beiden verbliebenen Bundesliga-Vertreter verloren ihre Hinspiele jeweils knapp. "Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern haben ein gutes, wenn nicht sogar sehr gutes Spiel gemacht", sagt RND-Sportchef Heiko Ostendorp in einer Video-Schalte des SPORTBUZZER. Seine aus deutscher Sicht düstere Prognose lautet dennoch: Beide Klubs werden es im Rückspiel in der kommenden Woche sehr schwer haben.

