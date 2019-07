Im Video: Die Recken brüllen und haben Spaß beim ersten Foto-Shooting der Saison

Schreien, tanzen, jubeln: Die Recken haben viel Spaß gehabt in der Swiss-Life-Hall. Bei einem ersten Foto-Shooting der Saison entstanden offizielle Aufnahmen für den Verband sowie Handball-Magazine. Am meisten Freude hatten die kräftigen Jungs der TSV Hannover-Burgdorf, also die Kreisläufer. Ilija Brozovic und Evgeni Pevnov (im Video oben links) gaben sich als Spaßvögel fielen vor Lachen fast von der Bank, als das Teamfoto anstand.

Vincent Büchner zeigt Flickflack

Bei den Einzelbildern waren Jubelposen und individuelle Aktionen gefragt – Jungprofi Vincent Büchner zeigte einen Flickflack rückwärts. Der neue Torwart Domenico Ebener tat sich beim Jubelschrei etwas schwer, er ist ein eher stiller Typ. „Ich fühle mich aber richtig wohl hier“, beteuerte der neue Mann mit der Nummer eins.