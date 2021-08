Im Video: So lief der erste offizielle Auftritt von Hansi Flick als Bundestrainer

All in! Das sagt man beim Kartenspiel Poker, wenn man seinen ganzen Gewinn auf einmal setzt, um zu gewinnen. Von einer All-in-Mentalität sprach auch der neue Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Vorstellung am Dienstag in Frankfurt am Main. Damit meint der neue DFB-Trainer, dass er und seine Spieler alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. "Das werden wir vorleben, wir alle", sagte der 56-Jährige. Schließlich wollen die Fußball-Fans in Deutschland wieder mehr erfolgreiche Spieler ihrer Nationalmannschaft sehen. Flick erklärte: "Die Fußballnation Deutschland ist einfach auch Erfolg gewöhnt."

