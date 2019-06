Im Video: So war es auf der Strecke beim Leipziger Firmenlauf

Leipzig. Vom Start am Kleinmesse-Gelände durch Altlindenau über die Hans-Driesch-Straße und den Cottaweg zurück zum RB-Trainingszentrum: Tausende Teilnehmer absolvierten am Mittwochabend die Fünf-Kilometer-Runde beim Leipziger Firmenlauf. Auch der SPORT BUZZER war dabei und filmte den Lauf mit einer GoPro-Kamera im Zeitraffer.

Für das größte Breitensportevent der Messestadt hatten sich in diesem Jahr so viele Läufer wie noch nie angemeldet. Rund 19.000 Laufbegeisterte von gut 1000 Unternehmen schnürten die Jogging-Schuhe – beides ein neuer Rekord. Erstmals wurden die Läufer in vier Startwellen auf die Strecke geschickt. Das Video zeigt die vierte Welle um 19.30 Uhr.