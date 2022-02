Im vierten Versuch: Bad Dübens Turner fliegen endlich nach Namibia

Es ist mittlerweile der vierte Versuch, den die Bad Dübener planen. Denn immer wieder sorgte Corona kurzfristig für eine Absage. Acht Tage geht es zum Gymnastik-Club Swakopmund. Seit über zwei Jahren pflegen die Blau-Gelben dorthin eine freundschaftliche Beziehung. Bislang nur per Telefon und Videofonie. „Vor zweieinhalb Jahren haben wir einen Bericht aus Namibia gelesen, den der ehemalige deutsche Turner Bernd Jäger auf der Turnplattform gymmedia geschrieben hat. Er trainierte dort einige Zeit und beschrieb die Verhältnisse als verbesserungswürdig. Wir haben nicht lange überlegt und eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Mittlerweile ist bereits ein Ringegerüst aus Bad Düben nach Swakopmund verschifft worden und in unserer Turnhalle liegen jede Menge Spenden. Letzteres wird jetzt zu Teilen mitgenommen“, erzählte Wencke Stein. Vor allem an Turnbekleidung für Jungen und Mädchen, Riemchen für Stufenbarren und Reck und Magnesia fehlt es in der ehemaligen deutschen Kolonie.