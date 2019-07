Erste internationale Medaille: Imke Onnen fliegt bei der Universiade zu Bronze !

Gaudeamus igitur! Das alte Studentenlied mit diesem Titel wird zu Ehren aller Medaillengewinner bei der Universiade gespielt – statt der jeweiligen Nationalhymnen. Und die Worte, die übersetzt heißen: „Lasst uns also fröhlich sein“, trafen bei den aktuellen Weltsportspielen der Studenten perfekt die Stimmung von Imke Onnen nach ihrem Hochsprung-Wettkampf. Die 24-Jährige, die für Hannover 96 startet und in Braunschweig Kunst und Medienwissenschaft studiert, gewann Bronze – ihre erste internationale Medaille.

Fredebold-Onnen, die den Wettkampf live im Stadion verfolgte, die Betreuung der Tochter aber dem akkreditierten Coach Günter Eisinger überlassen musste, hatte dabei die WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) im Sinn. Die Norm hatte Tochter Imke schon vor Neapel mit Sprüngen über 1,94 und 1,92 Meter erfüllt, nun gelang ihr in einem starken internationalen Feld eine Bestätigung dieser Ergebnisse. „Acht Springerinnen hatten eine Bestleistung von 1,90 Meter und höher, das zeugte schon von einem guten Niveau“, sagte Fredebold-Onnen.

Etwas schade empfand die Trainerin den schwierigen Kontakt zur Sportlerin. „Ich musste mit Eisinger während des Wettkampfes telefonieren wegen kleiner Tipps und Verbesserungen, aber das hat ja recht gut geklappt“, sagte Fredebold-Onnen. „Die Sportler waren deutlich abgeschottet, bei früheren Universiaden war die Betreuung leichter.“ Einen bleibenden Eindruck nahm Imke Onnen aber von der gestrigen Schlussfeier mit, bei der die Sportler gemeinsam im Stadion feierten.

Zum Bruder aufgeschlossen

Die Hochspringerin schloss mit diesem Resultat auch zum zwölf Jahre älteren Bruder Eike auf – er war 2016 EM-Dritter im Hochsprung geworden. „Imke steht ja noch am Anfang ihrer Laufbahn“, sagte Mutter Fredebold-Onnen. Die Steigerung auf der internationalen Bühne nach Platz 14 bei der EM 2018 in Berlin und Rang 7 bei der diesjährigen Hallen-EM in Glasgow ist sichtbar.

Heute geht es für Mutter und Tochter zurück nach Hannover. Dort bereitet sich das Duo auf die nächsten Meetings und die deutschen Meisterschaften am 3. und 4. August in Berlin vor. Danach geht es in diverse Trainingslager vor der WM. „Ich habe schon Juist gebucht. Vielleicht fliegen wir danach noch in die Wärme, um uns für Doha zu akklimatisieren“, sagte Fredebold-Onnen.