Erst Olympionikin, dann Brautjungfer: Auf Hochspringerin Imke Onnen warten besondere Wochen

„Hach, was ist das schön hier“, sagt Imke Onnen (26), während sie auf den Maschsee Richtung Rathaus blickt. In zehn Tagen geht es weit weg aus ihrer geliebten Heimatstadt Hannover – nach Tokio. Am 5. August tritt Onnen bei Olympia an, am 7. August könnte sie im Finale stehen. Dieser Tag wäre gleichzeitig das Finale der Olympischen Spiele 2021, ein besonderer Ansporn. Anzeige Ein Stückchen Zuhause nimmt sie mit: Mama Astrid Fredebold-Onnen (65). Da sie ihre Trainerin ist, darf sie ihre jüngste Tochter trotz Corona-Bestimmungen begleiten. Auch ihr ältestes Kind, Sohn Eike Onnen (38), war bei Olympia dabei. 2016 in Rio. Da durfte sie nicht mitkommen. „Ich glaube, sie ist aufgeregter als ich“, sagt Imke und lacht.

Gut gelaunt: Imke Onnen freut sich über ihren Abstecher zum Maschsee. Am letzten Tag der Olympischen Spiele will sie im Hochsprungfinale stehen. © Florian Petrow

Der große Bruder als Vorbild Und wenn sie das tut, lacht sie über das ganze Gesicht, zeigt ihre Zähne, lässt ihre Augen strahlen. Onnen lacht viel und gerne, ihre Offenheit und Positivität dürfte bei einem so wichtigen Wettkampf wie Olympia helfen. „Ich meditiere und mache viel mentales Training und Atemübungen, um nicht zu nervös zu werden. Nützt ja keinem was, wenn ich jetzt schon nicht mehr schlafen kann.“ Onnens großer Bruder war stets ihr Vorbild. Dass sie es selbst mal so hoch hinaus schaffen würde wie er, war für sie „weit weg und nicht greifbar“. Dennoch habe sie keine Spiele im Fernsehen verpasst, „ich habe mir nachts oft den Wecker gestellt“. Das nächste Highlight wartet schon Vielleicht ist es das Familienband, das den Onnens so viel Kraft gibt. Wenn Imke über die anstehende Hochzeit ihrer Schwester Maie Onnen (32) im August spricht, reicht ihr Grinsen fast von Ohr zu Ohr. „Die Feier ist nur zwei Wochen nach den Spielen, als Brautjungfer fehle ich also bei vielen Vorbereitungen. Aber sobald ich wieder da bin, gebe ich doppelt Gas.“ Fast wirkt es, als würde Onnen die bevorstehende Familienfeier nervöser machen als Olympia. „Nach dem sportlichen Highlight wartet jedenfalls ein privates Highlight.“ Und wie sieht’s bei ihr in der Liebe aus? Onnen ist seit vier Jahren in einer Beziehung mit dem Leverkusener Hochspringer Falk Wendrich (26), der die Olympia-Qualifikation knapp verpasst hat. „Ich habe in letzter Zeit häufig in Leverkusen trainiert, da konnte ich praktischerweise bei meinem Freund schlafen. Meine Mutter musste sich ein Hotel nehmen“, erzählt die Sportlerin – und lacht. Zu Hause in Hannover läuft das anders: Onnen hat ein Einzimmerapartment über der Wohnung ihrer Eltern zwischen Döhren und Waldhausen. „Sehr praktisch, besonders wenn’s ums Essen geht, diesen Vorteil nutze ich oft und gerne“, gesteht sie. „Und als ehemalige Sportlerin kocht meine Mutter zum Glück sportgerecht.“