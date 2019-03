Höhere Ambitionen: Erste Oberliga-Trainerin Imke Wübbenhorst hört schon wieder auf

Fünftligist BV Cloppenburg trennt sich zum Saisonende wieder von seiner Trainerin Imke Wübbenhorst. Das teilte der Tabellenletzte der Oberliga Niedersachsen am Donnerstag mit. Wübbenhorst hatte im Dezember für Furore gesorgt, nachdem sie als erste Frau ein Herrenteam aus den ersten fünf Ligen in Deutschland übernommen hatte. „Imke ist mit viel Mut diesen Weg gegangen. Sie ist eine echte Fußballkennerin, und wir wünschen ihr alles Gute“, sagte Clubchef Jürgen Vortmann am Donnerstag.