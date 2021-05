"Immer daran geglaubt": Lewandowski nach alleinigem Torrekord gerührt - Dank an Bayern-Team

Er hat es tatsächlich geschafft: Robert Lewandowski ist ab sofort alleiniger Bundesliga-Rekordtorschütze in einer Spielzeit. Der 32 Jahre alte Pole in Diensten des FC Bayern erzielte am Samstag im Spiel des deutschen Meisters gegen den FC Augsburg in der 90. Minute das 5:2 und damit sein Saisontor Nummer 41. Er verbesserte Gerd Müllers Bestmarke aus der Spielzeit 1971/72. Diese galt jahrzehntelang als unerreichbar, mit Treffer Nummer 40 hatte Lewandowski vor einer Woche gegen den SC Freiburg gleichgezogen - über den alleinigen Rekord ist der polnische Nationalspieler nun überglücklich: "Ich habe immer geglaubt, dass die Chance bekomme", sagte Lewandowski bei Sky. "Das war ein besonderer Moment, zu 100 Prozent." Anzeige

Für Lewandowski ist es ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere als Profi. Schon fünfmal war er zuvor Bundesliga-Torschützenkönig: 2014, 2016, 2018, 2019 und 2020 - so wie jetzt auch 2021. Seine bisherige Saison-Bestmarke waren 34 Tore. Gegen Augsburg musste er lange auf seinen Rekord-Treffer warten. Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen Lewandowski und Gäste-Torwart Rafal Gikiewicz. Der polnische Keeper rettete wiederholt mit klasse Paraden gegen seinen Landsmann. Dazu strich ein Kopfball von Lewandowski, der immer wieder von seinem persönlichen Vorbereiter Thomas Müller gesucht wurde, knapp über das Tor (40.). Auch nach der Pause fehlte Lewandowski das Abschlussglück, lächelnd schüttelte er nach einer weiteren Chance den Kopf (56.). Auch per Freistoß konnte er Gikiewicz nicht überwinden (70.). Erst als dieser einen Schuss von Sané nicht festhalten konnte, staubte Lewandowski in der 90. Minute ab.

Dass er so viele Chancen liegen ließ, beschäftigte Lewandowski während des Spiels sehr: "Ich wollte mindestens ein Tor schießen. Du versuchst alles, und dann geht nichts. Es war spannend bis zur letzten Sekunde", so der FCB-Star. "Ich war ein bisschen enttäuscht. Warum kann ich nicht einfach das Tor schießen?" Am Ende gab es dann aber doch das Happy End für Lewandowski, der den Torrekord auch als Mannschaftsleistung ansieht: "Dankeschön an meine Mannschaft. Sie stehen auch auf dem Rekord mit mir."