"Immer ein stolzer Moment": Martin Hansen freut sich übers Saisondebüt - und hadert mit der Niederlage

"Balance finden zwischen Lockerheit und Konzentration"

Nach fast einem Jahr ohne Pflichtspiel sei es nicht immer einfach, wieder reinzukommen, gestand Hansen, denn im Spiel sei "viel mehr Intensität drin als im Training. Und du musst diese Balance finden zwischen Lockerheit und Konzentration". Aber genau das sei nun mal die Arbeit eines Torwarts, analysierte der 30-Jährige und führte an, dass man so konzentriert wie möglich sein und immer mitspielen müsse. Die Konzentration hält der 96-Keeper durch das Pushen und Unterstützen seiner Mitspieler hoch. Lautstarke Kommandos konnte man von ihm im Spiel gegen die Kieler jedenfalls deutlich hören. Die Kommunikation mit den Mitspielern passt.

Möglicherweise sehen wir Martin Hansen noch in dieser Saison in seinem dritten Pflichtspieleinsatz für 96. An den beiden letzten Spieltagen der Saison 2020/21 soll Stammkeeper Michael Esser jedenfalls nicht eingesetzt werden. Marlon Sündermann wird für seine tadellosen Trainingsleistungen mit seinem Profidebüt belohnt. Und dann wäre da ja noch Michael Ratajczak, der in dieser Saison jedoch schon zu zwei Einsätzen kam. Vielleicht also sehen wir den Dänen noch einmal in dieser Saison von Beginn an den 96-Kasten hüten. Vielleicht kann er sich nach diesem ja auch in Gänze freuen.