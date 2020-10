"Immer eine Extramotivation": TuS Vinnhorst empfängt Handball Hannover-Burgwedel zum Derby

Bereits am dritten Spieltag der 3. Liga Nord-West steigt das erste Derby. Der TuS Vinnhorst erwartet am Samstag (17.30 Uhr) Handball Hannover-Burgwedel. Leider nur vor 52 Zuschauern. „Mehr lässt die Stadt nicht zu“, sagt Spartenleiter Clife Beyer-Pohl. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Die Mannschaft ist dennoch heiß auf das Spiel. „Ein Derby ist immer eine Extramotivation“, sagt Trainer Davor Dominikovic.

Mit dem Saisonstart und der Trainingsleistung ist der Kroate hochzufrieden. Personell hat Dominikovic wenig Sorgen. Spielmacher Florian Freitag ist wieder fit, nur der Einsatz von Hendrik Pollex ist fraglich. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Olympiasieger Dominikovic soll die Vinnhorster zum Aufstieg in die 2. Bundesliga führen, auf der anderen Seite sind die Burgwedeler bereits auf dem von vielen auch am Ende der Saison erwarteten letzten Platz angekommen.

Burgwedels Spielertrainer Marius Kastening sieht trotzdem eine Chance. „Vinnhorst ist körperlich nicht so stark wie zuletzt Spenge. Die könnten uns ganz gut liegen.“

Viele Probleme bei HHB

Auf das Spiel konnten sich Kastening und Co. erst ab Mittwoch so richtig vorbereiten. Zu viele Baustellen gab es vorher zu beackern. Friedrich Kastening war am vergangenen Samstag als Sportlicher Leiter zurückgetreten. Sein Sohn musste daraufhin etliche Anfragen zur Situation im Verein beantworten. Obendrein galt es, die Frage des Trainingsortes zu lösen. Die Halle Auf der Ramhorst ist während der Ferien geschlossen, weil die Brandschutzanlage saniert wird. Folglich musste das Team umziehen. Das typische Prickeln im Vorfeld eines Nachbarschaftsduells stellte sich insofern erst spät ein.