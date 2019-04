Immer in Bewegung: Dresdner Laufsport-Nestor Bernd Melzer wir 80 Jahre alt

Dresden. Wo es zur Feier des Tages am Freitag hingeht, hat Ehefrau Birgit noch nicht verraten. So ein kleines Geheimnis zum 80. Geburtstag ihres Mannes Bernd Melzer muss schon sein, zumal die große Feier ohnehin erst einige Tage später steigt. Dann wird sich viel Sportprominenz von Dresden einfinden. Schließlich ist der Jubilar stadtbekannt, speziell in der Laufszene gehört er zu den Urgesteinen, ohne die es viele Veranstaltungen gar nicht geben würde.

Peter Eckstein, Cheforganisator des Dresden-Marathon schätzt Bernd Melzer seit vielen Jahren: „Er ist wirklich ein Laufverrückter im positiven Sinn. Für mich der Dresdner Laufnestor schlechthin, der sich mit Herz und Seele und seiner ganzen Familie dem Laufsport und dabei speziell dem Breitensport verschrieben hat.“

Ein dicker Beginn der Lauferei

Ob die Marathon-Messe, die Bernd Melzer seit Jahr und Tag mit großem Einsatz betreue, oder aber die zahlreichen Laufevents wie der Mannschaftscross im Prießnitzgrund und der Silvesterlauf an der Babisnauer Pappel – dies alles sei ohne ihn undenkbar. „Da muss man einfach den Hut ziehen. So viel ehrenamtliches Engagement ist inzwischen selten geworden“, ergänzt Eckstein, der die Ruhe, Gelassenheit und Beherrschung auch in Stress-Situationen von Bernd Melzer bewundert.

Wie er als junger Mann einst zur Lauferei kam, daran kann sich der 80-Jährige noch ganz genau erinnern: „Es gab zu DDR-Zeiten ein Heft, das hieß `Lauf dich gesund`. Das war 1968 und ich war mit 90 Kilogramm ziemlich dick. Also bin ich ab dieser Zeit laufen gegangen.“ Zehn Jahre lang rannte der gelernte Maschinenschlosser, der ein Studium zum Ingenieur für Werkstofftechnik und Materialprüfung abschloss und auch noch promovierte, in der Heide und an der Elbe für sich allein.

„Unser Sohn Lutz war damals DDR-Vizemeister“

Ab 1975 nahm er 20-mal am Rennsteiglauf teil. Im Jahr 1982 schloss er sich dem heutigen VfL Bühlau an. Nachdem er einem Zeitungsartikel über die Geschichte des Mannschaftscross im Prießnitzgrund gelesen hatte, kam ihm eine Idee: „Ich dachte mir, nach 75 Jahren ist es an der Zeit, diesen Lauf wieder aufleben zu lasse. Und das haben wir 1988 in die Tat umgesetzt“, erinnert er sich schmunzelnd. Dass er auch zu den Gründern des Citylaufvereins zählt, erwähnt Bernd Melzer nur am Rand. Und weil zur Lauferei gutes Schuhwerk gehört, steht der Name „Melzer“ seit Beginn der 1990er Jahre auch für einen Laufsportladen, wo jeder – ob groß oder klein – mit fachkundiger Beratung die richtigen Schuhe bekommt.

Wie er als Ingenieur zur Gründung eines Ladens kam, erzählt der Jubilar ebenfalls mit einem Lächeln im Gesicht: „Unser Sohn Lutz war damals DDR-Vizemeister über 5000 m und oft fehlte es an Sportschuhen. Er schielte bei den Läufen immer auf die Füße der anderen. Da habe ich mich in Düsseldorf und Hamburg bei Freunden kundig gemacht und wenig später ganz primitiv angefangen, aus einem Hänger heraus, Laufschuhe zu verkaufen. Dann kam das erste Geschäft auf 16 Quadratmetern in einem Hinterhaus auf der Großenhainer Straße und 2010 sind wir dann auf die Fritz-Reuter-Straße umgezogen“, berichtet Bernd Melzer, der die Leitung längst an Sohn Lutz übergab.

Vorsicht, Verwechslungsgefahr

Mit dem ehemaligen Hindernis-Europameister Hagen Melzer ist er übrigens nicht verwandt, aber der frühere Leistungssportler kann so manche Anekdote über Verwechslungen erzählen. „Schon als ich noch aktiv war, sagten manche Gefährten zu mir: ,Wir kommen dann bei dir vorbei, Schuhe kaufen.‘ Auch später bei meiner Arbeit im Rathaus gab es einige, die mich verwundert fragten, wie ich denn das alles unter einen Hut bekomme“, verrät Hagen Melzer grinsend. Natürlich schätzt auch er den Dresdner Laufnestor über alle Maßen: „Er macht so viel für den Freizeit- und Breitensport. Wenn ich etwas über eine Laufveranstaltung wissen möchte, rufe ich ihn an. Und natürlich kaufen wir als Familie unsere Sportschuhe bei ihm. Ich hoffe, er bleibt noch lange gesund.“

Nach zwei Knie- und einer Hüft-OP kann Bernd Melzer zwar nicht mehr rennen wie ein Wiesel, aber in Bewegung ist er allemal noch. „Ich walke jetzt und dann habe ich mit meiner Frau schon 94 Laufreisen in ganz Europa organisiert und selbst mitgemacht.“ Mögen es noch ganz viele weitere werden. Herzlichen Glückwunsch!

