Immer mehr Coronafälle: Sachsens Amateursport drohen empfindliche Einschränkungen

Leipzig. Auf Sachsens Amateursportler kommen unerfreuliche Zeiten zu. Grund dafür ist das näher rückende Eintreten der Vorwarnstufe im Sinne der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung. Die Vorwarnstufe tritt in Kraft, wenn in den Krankenhäusern des Freistaates an fünf aufeinander folgenden Tagen 650 Betten auf Normalstationen ODER 180 Betten auf Intensivstationen mit Covid19-Patientinnen und -Patienten belegt sind. Stand Mittwoch waren es 528 Patientenbetten auf Normalstationen und 149 auf Intensivstationen. Damit fehlen nur noch 31 belegte Intensivbetten zum Erreichen der Vorwarnstufe.

Anzeige