Immer wieder Di Maria: RB Leipzig nach geschenktem Elfer früh in Rückstand

Paris. Das hatte sich Julian Nagelsmann ganz anders vorgestellt! Denn im so wichtigen Rückspiel bei Paris Saint-Germain lag RB Leipzig am Dienstagabend schon nach elf Minuten 0:1 hinten. Torschütze: Neymar, und zwar vom Punkt.

Vorausgegangen waren ein katastrophaler Fehlpass von Abwehrchef Dayot Upamecano und ein allenfalls homöopathischer Einsatz von Marcel Sabitzer gegen Angel Di Maria, allerdings im Strafraum. Der routinierte Angreifer fiel mit all seiner Erfahrung sehenswert und Schiedsrichter Danny Makkelie zögerte keine Sekunde: Elfmeter. Die Zeitlupe offenbarte: Einen echten Kontakt gab es eher nicht, auch nicht in der dritten oder vierten Wiederholung. Videoassistent Kevin Blom sah das anders, überprüfte die Situation nicht einmal. Eine klare Fehlentscheidung.

JETZT LIVE: RB Leipzig will in Paris die Weichen Richtung Achtelfinale stellen

Ausgerechnet Angel Di Maria: Schon zuvor tat er RB zweimal so richtig weh. Im verlorenen Champions-League-Halbfinale traf der Argentinier für Paris Saint-Germain, war beim 0:3 auch sonst einer der zentralen Akteure. Beim 2:1-Sieg der Messestädter gegen die Franzosen vor drei Wochen brachte der 32-Jährige sein Team in Front (und verpasste später die Vorentscheidung per Elfmeter).