Immerhin etwas: Hannover 96 seit 2017 auswärts erstmals wieder ohne Gegentor

Erstmals ohne Gegentor seit August 2017

So ganz nebenbei - heimlich, still und leise - schaffte 96 in Berlin aber etwas, was der Mannschaft schon länger nicht mehr gelang. Erstmals seit der Saison 2017/18 blieben die Roten auswärts ohne Gegentor. Am ersten Spieltag der vergangenen Saison gewann 96 im August mit 1:0 in Mainz und feierte nach Aufstieg eine Bundesliga-Rückkehr nach Maß.